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Genç yaşta beyin tümörüne yenildi

'de 5 yıldır beyin tümörüyle mücadele eden 26 yaşındaki , yaşam savaşını kaybetti.

AHMET KAVAK AHMET KAVAK
Giriş Tarihi: 15.12.2020 09:39 ABONE OL
Genç yaşta beyin tümörüne yenildi

Hakkari'nin Halife Devriş Mahallesinde oturan Agit - Sedef Korkmaz çiftinin oğlu Özgür, 5 yıl önce beyninde görülen tümör nedeniyle Ankara'da ameliyat edilerek beynindeki kitle alınarak hayata dönmüştü.

Geçen sene Özgür'ün beyninde küçük bir kitle olduğunun belirlenmesi üzerine yeniden tedaviye başlandı.
Yaklaşık bir yıldır Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hastanesi Onkoloji Bölümü'nde tedavi gören Özgür Korkmaz bugün akşam saatlerinde hayata veda ederek yaşamını yitirdi.

26 yaşında yaşam savaşını kaybeden Özgür Korkmaz'ın cenazesi yarın Hakkari'nin Sümbül Mahallesindeki Tekser Mezarlığında son yolculuğuna uğurlanacak.Özgür Korkmaz için koronavirüs tedbirleri kapsamında taziye kurulmayacağı ailesi tarafından belirtildi.

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Genç yaşta beyin tümörüne yenildi
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