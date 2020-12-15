Gıda satışı yapan iş yerleri denetlendi

Şanlıurfa'nın Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'ın talimatıyla harekete geçen Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığının korunması ve salgının kontrol altına tutulması amacıyla ilçe genelinde yürütülen denetimleri sıklaştırdı. Koronavirüs denetimlerini arttıran ekipler, bu kapsamda ilçede gıda satışı yapan iş yerleri denetledi.

Denetimlerde esnafa koronavirüs tedbirlerini anlatan zabıta ekipleri, iş yerlerinde hijyen ve gıdaların saklanma koşulları ile son kullanım tarihlerini denetledi.

Yönetmeliğe aykırı satış yapan esnaflara idari para cezası uygulayan ekipler, evrak eksiği bulunan esnafların belgelerini tamamlamalarını istedi.

Salgının kontrol altına alınması ve halk sağlığının korunmasına yönelik yürütülen denetimlerin aralıksız sürdürüleceği belirtildi.

Pandemi sürecinin devam ettiğini ve esnaflara tedbirlere harfiyen uymaları yönünde çağrı yapan Zabıta Müdürü Abdurrahman Gümüştaş, ekiplerin denetimleri aksatmadan yürüttüğünü belirtti.

Denetimlerin temel amacının salgının kontrol altına alınmasına yönelik olduğunu ifade eden Gümüştaş, "Denetimlerdeki temel hedefimiz halkımızın sağlığının korunmasıdır. Ekiplerimiz denetimlerde özellikle esnaflarımızı tedbirlere uymaları konusunda uyarıyor. Salgını kontrol altına almak amacıyla tüm vatandaşlardan talebimiz maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarıdır. Unutmamalıyız ki koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir. Salgın sürecini hep birlikte kurallara uyarak atlatabiliriz." dedi.

Denetimler sırasında eksik gramaj nedeniyle 7 iş yerine idari para cezası uygulandığını dile getiren Gümüştaş, herhangi bir aksaklık gören vatandaşın durumu zabıtaya bildirmelerini istedi.