Günlerdir Türkiye’nin konuştuğu mağdur 2 adam “Esra Erol’da” programına katıldı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan Turgay Telsiz ve Halil Kurt, aynı kadınla resmi nikâhsız birlikte oldu. Bu birliktelikler sonrası hamile kalan Emine Çaylı ise sırra kadem bastı.Turgay Telsiz ile 2006 yılında tanışarak birlikte yaşayan Emine Çaylı, 1 yıl sonra hamile kaldı. İddiaya göre, hamileliğin 6'ncı ayında Karabük'e ailesinin yanına giden Çaylı, 3 ay sonra kız çocuğu dünyaya getirdi.

Esra Erol'da programına katılan Turgay Telsiz 11 yıldır yüzünü hiç görmediği çocuğunu aradığını belirterek, " Emine Çaylı benim çocuğumu para karşılığı başka bir aileye sattı.11 yıldır çocuğumu arıyorum. Ben dünya gözüyle çocuğumu görmek ve ona sahip çıkmak istiyorum." şeklinde konuştu.

EMİNE ÇAYLI CANLI YAYINDA

Çocuklarını sattığı iddia edilen Emine Çaylı canlı yayına bağlanarak " Konuyla ilgili açıklamada bulunan Emine Çaylı, Turgay Telsiz'den olan kız çocuğunun kaçırıldığını öne sürerek, " Benim Turgay Telsiz'den olan kızımı çaldılar. Kız kardeşimin patronu D.U. çocuğumu çaldı" diyerek çocuğundan hiçbir haber alamadığını ifade etti.