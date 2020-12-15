Gürlevik İçmesuyu İsale Hattı Projesi'nin ihalesi yapılıyor

Adıyaman Belediyesi, uzun zamandır üzerinde çalışılan ve proje aşaması tamamlanan 'Adıyaman Gürlevik İçmesuyu İsale Hattı Projesi'nin ihale aşamasına geldiğini belirterek, ihalenin 25 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirileceğini bildirdi.

Konu ile ilgili bilgi veren yetkililer, şunları dile getirdi: "Avrupa Birliği Bölgesel Güven Fonu (MADAD) Belediye Dayanıklılık Programı-I kapsamında gerçekleştirilecek olan 'Adıyaman Gürlevik İçmesuyu İsale Hattı Projesi' işine ait ihalemiz 25.12.2020 tarihinde gerçekleştirilecektir. Projemize ayrılan bütçe 8 milyon Euro olup tamamı hibedir. İhale kapsamında, Gürlevik içme suyu kaynağımıza ait yaklaşık 34 kilometre olan içme suyu isale hattımız tamamen yenilenecektir. Bu kapsamda, yenilenen isale hatlarımıza ek olarak 20 bin metreküp kapasiteli, otomasyon sistemiyle kontrol edilebilecek yeni bir içme suyu deposunun inşaatı da gerçekleştirilmiş olacaktır. Böylece hem şehir şebekemiz daha büyük bir depoyla beslenmiş olacak, hem de isale hattının yenilenmesiyle su kayıp-kaçak oranında ciddi derecede bir düşüş sağlanmış olacaktır."