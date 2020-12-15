Tüm dünyayı etkisiz altına alan Covit-19 salgının yayılımını azaltmak için tüm yurtta uygulnan hafta sonu sokağa çıkma yasağı Fırsata çevrildi.

Büyükşehir Belediyesi hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağını fırsata çevirerek insanların yoğun olarak kullandığı alanlarda dezenfekte çalışması yaparken, aynı zamanda temizlik çalışmalarını da gerçekleştirdi.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri vatandaşların yoğun olarak kullandığı, otogar, park ve bahçeler, üst geçitler, bankamatikler, otobüs durakları, açık ve kapalı pazaryerleri gibi alanlarda dezenfekte çalışmasının yanı sıra cadde, sokak ve meydanlarda temizlik çalışmaları yaptı.

Bu çalışmalarda 5 araç 20 personel ile mikrobik hastalıkları önleyen, bununla birlikte insan ve hayvan sağlığına herhangi zararı olmayan malzeme ile dezenfekte yaptı.

Temizlik çalışmalarında ise 20 araç 135 personel ile bütün cadde, sokak ve kaldırımlarda temizlik çalışmaları gerçekleştirildi.