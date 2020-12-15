Hayalet Ekran hırsızlarına baskın!

İstanbul'un birçok ilçesinde onlarca otomobilin 'hayalet ekran' olarak da adlandırılan maddi değeri yüksek gösterge panelini çalan 5 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş Şube ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Çete lideri olduğu belirtilen Onur E.'nin, aynı suçtan geçen yıl eylül ayında FSM Köprüsü'nde nefes kesen operasyola yakalananlardan biri olduğu ortaya çıktı. Onur E.'nin tutuklandıktan kısa bir süre sonra çıkıp çok sayıda hırsızlığa daha imza attığı öğrenildi.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde 27 Kasım Cuma günü yaşanan olay iddiaya göre şöyle gerçekleşti: Halk arasında "hayalet ekran" olarak bilinen gösterge paneli hırsızlığı yapan şüpheliler, Sarıyer'de bulunan son model bir otomobili hedef aldı. Kendi araçlarıyla park edermiş gibi lüks aracın yanına yanaşan şüpheliler aracın camını açıp diğer arabaya geçiyor ve dakikalar içerisinde panelleri söküp çaldılar.

ARNAVUTKÖY'DE SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR



Sarıyer'deki aracın gösterge panelini çalan şüpheliler aynı gün, önceden belirledikleri başka bir otomobil için Arnavutköy'e doğru yola koyuldu. Bu sırada Sarıyer'deki aracın gösterge panelinin çalındığı bilgisini alan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Şüpheliler, Arnavutköy'de bulunan bir aracın hayalet ekranını çalmaya çalıştığı esnada, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

SİCİLLERİ KABARIK! 10 SUÇTAN ARANMASI BULUNUYORMUŞ



Yaşanan olayın ardından gözaltına alınan şüphelilerden; çete lideri olduğu öne sürülen Onur E.'nin farklı suçlardan 97, Murat U.'nun 48, Fikret G.'nin 32, Ferit C.'nin 20 ve Burakcan M.'nin 15 adet kaydının bulunduğu belirtildi. Öte yandan çete lideri Onur E.'nin ise yine farklı suçlardan toplamda 10 adet aranmasının bulunduğu ifade edildi.

EYLÜL 2019'DA YAKALANMIŞTI



Öte yandan yapılan çalışmalarda şüphelilerden çete lideri olarak bilinen Onur E'nin geçtiğimiz yıl Eylül ayında yapılan ve bir süreliğine Fatih Sultan Mehmet köprüsünün trafiğe kapanmasına seep olan operasyonda yakalan şüphelilerden biri olduğu ortaya çıktı. Geçen yıl 66 suçtan kaydı bulunan Onur E. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

5 ŞÜPHELİDEN 4'Ü TUTUKLANDI



Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından suçüstü yakalanan çete üyeleri emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Murat U., Fikret G., Ferit C. Ve Onur E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Burakcan M. ise serbest bırakıldı.