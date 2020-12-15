Hayvan severler başkana seslendi

İzmit Belediyesi Veteriner Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz hafta öldürülen ve şu ana kadar kayıp olan 50 köpek adına, hayvan dernekleri İzmit Belediyesi önünde basın açıklaması düzenledi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği basın toplantısında 'linç etmek yerine masaya oturalım' söylemi üzerine hayvan dernekleri temsilcileri Hürriyet'i konuşmak için yanlarına çağırdılar.

KETENAĞ KATILAMADI

Hürriyet'in İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir ile toplantıda olduğu bilgisinin ardından bekleyiş sona erdi. Bütün hayvansever adına Kocaeli Hayvan Hakları Derneği(KOCAELİDER) Başkanı Selma Platin Tek, Gölcük Hayvan Hakları ve Aktivistleri Derneği (Golvist) Başkanı Gülçin Taşkın, Kocaeli Can Dostları Derneği Sibel Erdem ve gönüllüler açıklamaya katıldı. KOHEYDER Başkanı Gonca Çelik Ketenağ'ın ise mazeretinden dolayı açıklamaya katılamadığı bilgisi alındı.

SUÇU OLMAYAN 3 MASUM HAYVAN

Katılımcı dernekler adına açıklmayı Kocaelider Başkanı Selma Platin Tek okudu. Tek okuduğu açıklamada şu ifadeleri kullandı, "Hiçbir suçu olmayan tek derdi insanları sevmek olan masum 3 tane hayvanımız, devletin kendisine maaş, halkın yetki verdiği eli kanlı katiller tarafından katledilmiştir. Ne yazık ki bu katiller ve azmettiricileri İzmit Belediyesi çalışanıdır. Bugün öğrendiğimiz kadarıyla bu 3 can, günlerdir yerlerinden edilen, katledilen diğer arkadaşlarının sesi olmuştur ve kim bilir günlerce sürecek olan katliamın önüne geçmek için canlarından olmuşlardır.

"KİMSENİN BENİM HABERİM YOKTU DEME HAKKI YOKTUR"

Olaydan sonraki süreçte anlaşılmıştır ki Yahyakaptan'da yapılan bu eylem aslında İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünün günlerdir yaptığı çalışmanın gözler önüne serildiği andır. Bu noktadan sonra ne Veteriner İşleri Müdürü Mehmet Çetinkaya'nın ne de Belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in benim haberim yoktu bilmiyorum deme hakları yoktur. Personeliniz 1 haftadır sokağa çıkma yasağını fırsat bilerek geceden sabahlara kadar çalışacak, köpeklerimizi ıssız ve sessiz köşelerden avlayıp, telef edecek ve sizde bundan habersiz olduğunuzu söyleyeceksiniz. O halde size emanet edilen belediyeyi de yönetemiyorsunuz diye soruyoruz" dedi.