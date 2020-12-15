HDP İlçe Başkanının gözaltı nedeni ortaya çıktı

Karadağ'ın Terörle Mücadele (TEM) ekiplerince Savcılığının verdiği izin ve talimat doğrultusunda ev adresine operasyon düzenledi. Evinde arama yapılan HDP li terör sevici Karadağ gözaltına alınarak Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele (TEM) şube müdürlüğüne götürüldü.

Savcısın talimatıyla hakkında işlem süren (HDP) Birecik İlçe Başkanı Ömer Karadağ'ın gözaltına alınma nedeni belli oldu. Son dakika bilgisine göre Karadağ Terör örgütü PKK propagandası yapmak ve övmek suçlarını işlediği belirlendi. Karadağ'ın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.