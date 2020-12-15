Hilvan'da doğalgazın ilk ateşi yakıldı

Şanlıurfa'nın Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık'ın ilçeye kazandırılan doğalgazın ilk ateşi yakıldı. Geçtiğimiz Eylül ayında kazı çalışmalarına başlanan doğalgaz, yaklaşık 3 ay sonunda altyapı çalışmalarının bittiği bölgelere verilmeye başlandı.

Karacurun Mahallesi Prestij Caddesi üzerinde bulunan bir apartman dairesinin ilk vanasını açıp ilk ocağı ateşleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Hilvan İlçe Kaymakamı Coşkun Doğan, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Cidir ve Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, doğalgazın Hilvan halkına hayırlı ve uğurlu olsun dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Bayuk ve belediye meclis üyeleri ile Şanlıurfa AKSA Doğalgaz temsilcilerinin bulunduğu ilk doğalgaz vanasının açılmasında konuşan Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık '2019 Mahalli Seçimlerinde, Hilvan halkına vermiş olduğumuz bir vaadi yerine getirdik. Doğalgazın Hilvan'a getirilmesi noktasında destek veren başta milletvekillerimiz ve belediye başkanımız ile emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Bugüne kadar Hilvan'a hangi sözü verip yerine getirdiysek, bundan sonra da yerine getirmeye devam edeceğiz. Doğalgaz, Hilvan halkına hayırlı ve uğurlu olsun' dedi.

Doğalgazın Hilvan'a hayırlı olmasını dileyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül 'Yerel Yönetimler Seçimlerinde, Belediye Başkanımız Aslan Ali Bayık Hilvan'a doğalgaz vaat etmişti. Bu nedenle Hilvan halkı uzun zamandır bekleyiş içindeydi. Bu süreç içerisinde projenin takibini birlikte yaptık. Bugün itibarı ile de verdiği vaat yerine getirilmiş oldu. Bu projenin hayata geçirilmesi noktasında emekleri geçen başta Enerji Bakanımız olmak üzere Milletvekillerimize teşekkür ediyoruz. Temizlik ve kolaylık olan doğalgazın Hilvan'a hayırlı olmasını diliyorum' şeklinde konuştu.