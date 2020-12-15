Hırsızlıktan 19 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 19 yıl hapis cezası bulunan M.C.'yi yakalamak için çalışma başlattı. İnfaz polisi önce firari hükümlü M.C.'nin nerede yaşadığını araştırdı.
PAZARCILIK YAPTIĞI ÖĞRENİLDİ
Mersin'de pazarcılık yaptığı belirlenen M.C.'nin, 10 Aralık günü Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunu kullanarak Adana'ya geldiğini tespit eden polis, kentin girişinde önlem aldı. TAG otoyolundaki polis kontrol noktasında aracı durdurulan M.C., yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyete götürülen M.C., işlemlerinin ardından önce adliyeye, ardından cezaevine gönderildi.