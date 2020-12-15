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’nün babası koronavirüse yenik düştü

Büyükşehir Belediyesi’nin önceki başkanı ve Genel Başkanı 'nin Başdanışmanı ile Kulübü eski başkanı Sedat Sözlü’nün babası Ali Sözlü koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

BORA ERDEM
Giriş Tarihi: 15.12.2020 11:31 ABONE OL
Hüseyin Sözlü’nün babası koronavirüse yenik düştü

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin önceki başkanı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Başdanışmanı Hüseyin Sözlü ile Adana Demirspor Kulübü eski başkanı Sedat Sözlü'nün babası Ali Sözlü koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Babasının ölüm haberini sosyal medyadan duyuran Hüseyin Sözlü, "Babam Ali Sözlü Kovid-19 sebebiyle hakkın rahmetine kavuşmuştur. BUGÜN Ceyhan Çokçapınar Mezarlığı'na defnedilecek, İl Hıfzısıhha kurulunun kararı ile taziye ziyaretleri kabul edilmeyecektir" ifadelerini kullandı.

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Hüseyin Sözlü’nün babası koronavirüse yenik düştü
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