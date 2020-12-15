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İki binada doğalgaz patlaması: 7 yaralı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Giriş Tarihi: 15.12.2020 ABONE OL
İki binada doğalgaz patlaması: 7 yaralı
UŞAK'TA, birbirlerine 500 metre mesafedeki 2 apartmanın 1'inci katlarındaki iki dairenin doğalgaz kombilerinde, iddiaya göre gaz sıkışması nedeniyle patlama yaşandı. Büyük bir gürültüyle meydana gelen patlamalarda, mahalleli panikle sokağa döküldü. Ortalık savaş alanına dönerken, çevredeki binalarda hasar meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıkarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, 1'i ağır 7 kişinin yaralandığı belirlendi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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İki binada doğalgaz patlaması: 7 yaralı
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