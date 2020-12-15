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İşkence gören 'Kurtarılmış Çiftlik Hayvanları Barınağı'na götürülecek

'ın Elbistan ilçesi kırsalındaki Horhor Mahallesi Çevirme Mezrası’nda Behzat U. adlı vicdansız kişi tarafından çoban köpeklerini üzerine salıp sopayla dövülerek işkence yapılan eşeğin İzmir’deki Türkiye’nin ilk ve tek Kurtarılmış Çiftlik Hayvanları Barınağı'na götürüleceği öğrenildi.

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN
Giriş Tarihi: 15.12.2020 21:58 ABONE OL
İşkence gören eşek 'Kurtarılmış Çiftlik Hayvanları Barınağı'na götürülecek

Cep telefonu kamerasıyla kayda alınan ve sosyal medyada yer alan Behzat U.'nun gözleri görmediği belirtilen eşeğe uyguladığı işkence görüntüleri üzerine Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Behzat U. adlı kişi gözaltına aldı.

Bahzat U.'ya Jandarmadaki işlemlerinin ardından, Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğünce eşeğe yaptığı eylemleri nedeniyle 947 lira para cezası uygulandı.

SAĞLIK TARAMASINDAN GEÇİRİLDİ

Belediye ekiplerince Horhor Mahallesi Çevirme Mezrası'ndan ilçe merkezine getirilen eşek veteriner tarafından sağlık taramasından geçirildi. Eşeğin buradaki işkencede gördüğü yaralarının iyileşmesinden sonra bundan sonraki yaşamını sürdüreceği İzmir'deki Türkiye'nin ilk ve tek Kurtarılmış Çiftlik Hayvanları Barınağın'a götürüleceği kaydedildi.

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İşkence gören eşek 'Kurtarılmış Çiftlik Hayvanları Barınağı'na götürülecek
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