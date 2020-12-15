Kadınlar KOSGEB'le kendi işini kuruyor

İlçede 2 kadın KOSGEB'den aldığı kredi desteğiyle kadınlar için fitness salonu, cafe ve kuaför açarken bir diğer kadın ise ilçede ilk olarak tahin üretim atölyesi açtı.

Pandemi sürecinde tedbirlere uyarak çalışmalarını sürdüren kadınlar vatandaşlara hizmet etmeye devam ediyor.

Daha önce evde boş zaman geçirdiğini belirten Bahar Çekli şunları kaydetti: ''ilk etapta kendi imkânlarımla işlerimi yürütüyordum, işimi genişletmek için KOSGEB'e proje sundum projem kabul edildi, ilçede kadınlar için açtığım spor salonumu genişleterek işyerimde cafe ve kuaför işyerini de açtım. Devletimizin bana verdiği destek sonucunda ilçenin nüfus itibariyle yarısını oluşturan kadınlarımıza spor yapma ve sosyal çalışmalarını yürütebileceği bir alan oluşturdum. Toplumun temel taşlarını oluşturan kadınlarımız girişimcilik anlamında daha aktif olması için çekinmeden bu çalışmalara katılması gerekiyor. Devletimizde her anlamda bizleri desteklediği için kadınlarımız adına teşekkür ediyorum''

HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM

Devletimizin sunduğu girişimcilik kredisiyle hayalini gerçekleştirdiğine vurgu yapan Çekli şunları söyledi: "Evli 3 çok annesiyim hem evime hem işime bakıyorum hiç zor bir durum değil her kadının yapabileceği bir durum kadınlarımız biraz cesaretli olsa inanıyorum her şeyi başarabiliriz. İşimin en gurur verici bir yanı ise kendimle birlikte 5 kişiye de iş imkânı sunmam beni çok mutlu ediyor. Kadınlarımızın kalkınması, toplumun kalkınmasına vesile olacağına inanıyorum."

SİVEREK'TE İLK DEFA TAHİN ÜRETİM ATÖLYESİ AÇILDI

Siverek'te özellikle kış aylarında tüketilen ürünlerin eksikliğini hisseden Gazal Çiftel KOSGEB desteğiyle Tahin üretim atölyesi açarak üretime başladı.

İlçenin Ayvanat mahallesinde KOSGEB'in aracılığıyla işyeri tutarak Tahin atölyesi açan Çiftel, tahin üretiminin yanı sıra tüm kuru yemiş malzemelerinin de satışını yapıyor.

İş yeri açarak evini geçindiren Çiftel şunları kaydetti: "İşyeri açma fikri bende oluşunca eşimle paylaştım nasıl yapabilirim diye düşünürken cesaretimi toplayarak projemi KOSGEB'e sundum. Proje sayesinde ilk defa bir kadın olarak Siverek'te Tahin üretim atölyesi açarak üretime başladım. İşlerim şuan çok şükür iyi durumda, hem Siverek hem de ilçe dışından bile sipariş alma durumuna geldim. Her anlamda bizlere destek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

İşine kavuşan Kadınlar verilen desteklerden dolayı gerek devlet büyüklerine gerekse hükümete teşekkür etti.