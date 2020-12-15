Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 6 yaralı

Kahramanmaraş-Pazarcık karayolunun 21. kilometresinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada 6 kişi yarallandı.

Kaza, M.B. idaresindeki 46 ACT 468 plakalı minibüs, Pazarcık istikametine doğru seyir halindeyken Seyrantepe mevkiine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çıkarak yan yattı.

Kazada minibüs sürücüsü ile yolu konumunda bulunan S.B. (39), Y.K.(35), T.B.(13), E.B.(11) ve D.B. (15) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazaya karışan minibüs bulunduğu yerden kaldırıldı.