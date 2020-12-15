Karabük’te öncelik yayaların

Karabük, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan kampanya kapsamında "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" sloganıyla PTT kavşağında uygulama yaptı.

Uygulama Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz ve İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ'un katılımı ile İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Ekipleri ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Ekipleri, Sakatlar derneği ve yayalar katıldı.

Uygulama öncesi bir açıklama yapan Karabük Valisi Fuat Güler karayolları Trafik Kanununda yapılan değişiklikle ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti ile belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerinde geçiş önceliğinin yayalara verildiğini vurguladı.

Vali Gürel, "İçişleri Bakanlığımız tarafından 2019 yılı 'Öncelik Yayanın, Öncelik Hayatın' sloganı ile yaya öncelikli trafik yılı ilan edilmişti. Bu sene de "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" sloganıyla 10 özel denetim planlandı, özellikle sürücülerimize ve yayalarımıza bir farkındalık oluşturmak ve bilgilerini tazelemek adına kavşaklardayız. Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekiplerimizin tespit ettikleri bir kısım yaya geçitleri, alt geçitlerdeki ışıklandırmaların yapılması, yaya geçitlerindeki tel örgülerin yapılması, demir parmaklıkların yapılarak yayaların yaya geçitlerine yönlendirilmesi gibi bir kısım eksiklerin tamamlanarak özellikle yayaların daha güvenli bir şekilde karşıya geçmesi ile ilgili süreçleri takip ettiler. Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekiplerimiz ile birlikte vatandaşlarımızın uyması gereken kuralları tekrar hatırlatmak ve farkındalık oluşturmak adına buradayız. Özellikle okul geçitlerine çok önem verildi, özellikle çocuklarımız geçerken güvenli bir şekilde geçmesini sağlamak adına da 7 tane vatandaşımız eğitildi ve okul geçidi bölgelerinde görevlendirildi. Bu süreç içerisinde ilimizde 27 sürücüye yaya geçidinde yayaya öncelik tanımadıkları için 40 Bin 66 TL cezai işlem uygulandı. İlimizde maalesef yaya geçitlerine park eden araçlarımız var, 783 araç sürücüsüne 103 Bin 356 TL idari para cezası kesildi. İlimizde 167 tane yaya geçidi bulunmakta bunların bir kısmı okullarla ilgili bir kısmı da normal vatandaşlarımızın kullandığı yaya geçitleri. 2019 ile 2020 yılını kıyasladığımızda da hasarlı kazalarda %15 azalma, yaralanmalı kazalarda da %33 azalma mevcuttur. Her geçen gün bilinçlenmenin arttığını, bu bilinçlenmenin artması ile birlikte de kazaların azaldığını görebilmekteyiz. Bundan sonra ki süreçte de özellikle sürücülerimiz kurallara riayet ederse hem yaralanmalı, hem de ölümlü kazalar azalmış olur, vatandaşlarımız, çocuklarımız ve bizler daha güvenli bir şekilde yaya geçitlerini kullanmış oluruz." diye konuştu.

Uygulamada Vali Fuat Gürel, İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve beraberindekiler yaya geçidinden geçerek farkındalık oluşturmaya çalıştılar.

Yapılan uygulamalarda Trafik Polisleri ve Jandarma Trafik Ekipleri yaya geçidinde durdurdukları araçlara broşür verip, yayalara yol vermeleri konusunda bilgilendirmelerde bulunarak yayalara ve çocuklara kırmızı düdük verdiler.