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Kargolar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Kargolar hafta sonu çalışıyor mu? İşte

Pandemi tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı ve bazı işletmelerin faaliyetlerin sınırlandırılması, kargo, banka ve marketlerin çalışma saatlerinin araştırılmasına sebep oluyor. Özellikle sokağa çıkma yasağının geçerli olduğu hafta sonlarında kargo gönderimi ve alımı yapmak isteyenler için kargoların çalışma saatlerini derledik. Kargo şirketleri Cumartesi günü çalışıyor mu? Kargolar hafta içi saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Giriş Tarihi: 15.12.2020 15:10 ABONE OL
Kargolar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Kargolar hafta sonu çalışıyor mu? İşte kargo çalışma saatleri

Ülkemizde PTT, Yurtiçi, MNG, TNT, Sürat, UPS, TNT gibi pek çok kargo firması hizmet veriyor. Bu kargo firmaları hafta içi ve hafta sonları belirli saat aralıklarında çalışmaktadır. Cumartesi günleri öğlene kadar hizmet veren kargo firmaları, Pazar günleri kapalıdır. İşte kargo çalışma saatleri…

PTT KARGO KAÇTA AÇILIR?

PTT şubeleri sabah 8.30'dan 12.30'a kadar açıktır. 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30'dan 17.30'a kadar çalışıp, kapanmaktadır. Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT'ler kapalıdır. Cumartesi günü Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir.

YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Yurtiçi Kargo çalışma saatleri hafta içi 09.00 - 18.00 arası hizmet veriyor.

Yurtiçi Kargo şirketi, hafta sonu cumartesi günleri 09.00 - 16.00 arası hizmet verirken, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

MNG KARGO KAÇA KADAR AÇIK?

MNG kargo şubeleri hafta içi 08.30 ile 18.00 arası mesai yapılmaktadır. Cumartesi günler saat sabah 08.30 ile 14.00 arasında Pazar ise tüm şubeler kapalıdır.

SÜRAT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Doğu illerinde çalışma saatleri hafta içi: 08:30 – 18:00

Batı illerinde çalışma saatleri hafta içi: 09:00 – 18:30

Sürat Kargo pazar günleri Türkiye genelinde kapalıdır. Cumartesi günleri ise yine bölgeye göre çalışma saatleri değişiklik göstermektedir.

ARAS KARGO KAÇTA AÇILIYOR?

Aras Kargo çalışma saatleri hafta içi her gün sabah 08.30'da başlar ve Kapanış saati olan 18.00'a kadar hizmet vermeye devam eder. Hafta sonu cumartesi günleri 08.30'dan 13.00'a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

UPS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

UPS Kargo hafta içi her gün 09.00 - 18.00 arası hizmet vermektedir. Cumartesi günleri 09.00'dan 15.00'e kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

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Kargolar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Kargolar hafta sonu çalışıyor mu? İşte kargo çalışma saatleri
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