Kayapınar Belediyesi binlerce ton atığı ekonomiye kazandıracak

Diyarbakır Kayapınar Belediyesi, çevre kirliliğini önlemek ve geri dönüşümü mümkün atıkları ekonomiye yeniden kazandırmak adına amacıyla 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'nin kurulması için çalışmalara başladı. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak adına geri dönüşüm konusunda örnek çalışmalara imza atan Kayapınar Belediyesi, her yıl binlerce ton atığı ekonomiye yeniden kazandırmak adına İlçedeki 2 bin 300 metrekare alan üzerine 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi yapacak. 1 milyon 800 bin lira proje maliyetiyle kurulacak merkezde, sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasını, geliştirilmesini, iyileştirilmesini, etkin ve verimli bir şekilde uygulanması ve izlenmesi sağlanacak.

BİNLERCE TON ATIK EKONOMİYE KAZANDIRILACAK

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ünal Koç, Çevre çalışmalarını ve bilincini önemseyerek geri dönüşüm çalışmalarına fazlasıyla önem verdiklerinin altını çizerek, "Geri dönüşümde en önemli faaliyet bu noktada vatandaşımızı, geri dönüşümün çevreye, geleceğe ve ekonomimize katkısı noktasında bilinçlendirebilmek. Bunun içinde önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Sıfır atık yönetimi sistemini kurmak amacıyla ilçemize dev 1. Sınıf Atık Getirme Merkezini kuracağız. Bu anlamda proje çalışmalarımız sürüyor. En kısa sürede merkezimin temelini atmayı hedefliyoruz. Bu merkezle birlikte binlerce ton atığı ekonomiye kazandıracağız" dedi.