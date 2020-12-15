Kayapınar’da park ve bahçeler bakımdan geçiriliyor

Diyarbakır Kayapınar Belediyesi Park ve Bahçeler müdürlüğüne bağlı ekipler il genelindeki parklarda ve yeşil alanlarda ağaç budama ve mıntıka temizliği çalışmalarına devam ederken, park ve bahçeler müdürlüğüne bağlı atölyede ise, bozulan bankların tamiri ile kamelya yapımına ağırlık verildi.

Daha yeşil bir Kayapınar hedefi ile hareket eden Kayapınar Belediyesi bu doğrultuda, vatandaşların daha rahat ve huzurlu bir şekilde parkları kullanmalarını sağlamak amacıyla çalışmalarını büyük bir hızla sürdürüyor.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan V. Ünal Koç, Park, bahçe ve oyun alanlarında çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz ilçe genelinde bulunan park, bahçe, oyun alanlarında mıntıka temizliği, ağaç budama ve çim biçme, çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca çoğu parklarda onarım çalışmaları gerçekleştirdik Yine belediyemize ait serada kış bitkileri ve çiçekleri üreterek, bunları ilçemizdeki park ve yeşil alanlara dikiyoruz. Çalışmalarımız belirlenen program dahilinde ekiplerimiz ilçe genelinde çalışmalarını sürdürecektir" dedi.