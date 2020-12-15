Kayseri'de dolandırıcılık şebekesine operasyon 14 gözaltı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekiplerinin günler süren teknik ve fiziki takibinin ardından 18 kişilik dolandırıcılık şebekesine operasyon yapıldı. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık, tehdit ve resmi belgede sahtecilikle suçlanan örgüt üyelerinin evlerine eş zamanlı baskın düzenlendi. Örgüt yöneticisinin de aralarında bulunduğu 14 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

PARAVAN ŞİRKETLE VATANDAŞ DOLANDIRDILAR

Örgüt üyelerinin kurdukları paravan şirket üzerinden elde ettikleri karşılıksız çekleri ticaret yoluyla esnafa erdikleri belirlendi. Esnaftan aldıkları ürünleri de satarak nakde çeviren örgüt üyelerinin bu yöntemle çok sayıda kişiyi dolandırdığı belirlendi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 1 telsiz, 2 ruhsatsız tabanca, 1 kelepçe ile çok sayıda çek ve senet ele geçirildi. Emniyetteki sorgusu tamamlanan şüphelilerden 3 çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, polis firari 4 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.



