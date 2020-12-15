Kayseri'de öldürülen yavru köpekle ilgili soruşturma başlatıldı

Kayseri'nin Sarıoğlan İlçesi Çiftlik Mahallesi'nde Seda Nur Ş, M.Ö'nün önce sevip sonra kucağına alarak kaçırdığı köpeğini bir gün sonra ayakları ve boğazı iple bağlanarak öldürülmüş halde buldu. Sosyal medyada kısa sürede yayılan köpeğin fotoğrafını gören hayvan severler duruma tepki gösterdi.

"KÖPEĞE SOSİS VERİP KENDİNE ALIŞTIRMIŞ"

Köpeğini işkence edilerek öldürülmüş halde bulan Seda Nur Ş, kendisini ziyaret eden KAYHAKDER yetkililerinin de talebiyle Jandarma'ya giderek şikayetçi oldu. İfadesinde M.Ö'nün köpeğini sevdiğini ve daha sonra köpeğini kucaklayıp götürdüğünü belirten Seda Nur Ş; " Babaannemin evine geldiğimde M:Ö evde babaannemle konuşuyordu. Babaannemin verdiği sosisleri köpeğime yediriyordu. Bir süre sonra tekrar baktığımda köpeğimi kucağına alıp götürüyordu. Babaannemin izin verdiğini düşünerek herhangi bir şey söylemedim. Akşam saatlerine doğru babaannem köpeği aramaya başlayınca köpeğimizi M.Ö'nün götürdüğünü söyledim. Sabah olunca da babaannem evin yakınlarında köpeğimizin ölüsünü buldu" diye konuştu.

KAYHAKDER ŞİKAYETÇİ OLDU

Seda Nur Ş'nin şikayetinin ardından olaya ilgili soruşturma başlatan Sarıoğlan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.Ö'nün evine giderek sözlü ifadesini aldı. Köpeği kendisinin öldürmediğini belirten M.Ö mala karşı suç işlediği için kanunlar gereği gözaltına alınamadı. Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı olmadan M.Ö'nün gözaltına alınamayacağını belirten KAYHAKDER Başkan Yardımcısı Berkan Berkant Koray Yıldırım; "5199 sayılı hayvanları koruma kanununa göre Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı olmadan M.Ö gözaltına alınamadı. Kendisi jandarmaya köpeği öldürmediğini söylemiş, Jandarma Babaanne ve torunu Seda Nur Ş'nin ifadesini aldı. Jandarma tüm delil ve ifadeleri tamamladıktan sonra savcılığa başvuracak. Bu kişi savcının talimatı olursa gözaltına alınacak. Hayvanlar, kanunlarımızda bir mal olarak kabul edildiği için jandarma savcı talimatı olmadan direk bu şahsı gözaltına alamıyor. Bizde Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'na dernek olarak M.Ö hakkında suç duyurusunda bulunduk" dedi.