Kira desteği, can suyu oldu

Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Niyazi Göger, "Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan gelir kaybı desteği ve kira yardımının pandemi nedeniyle zor günler geçiren esnaflarımıza ekonomik anlamda önemli bir katkı sağlayacak. Verilen destekten ötürü başta Cumhurbaşkanımız ve emeği geçenlere esnafım adına teşekkür ediyorum. Esnaf ve sanatkarımızın yanında olan devletimizin sağladığı destekler pandemi dönemi sona erene kadar artarak devam edecektir" diye konuştu.

"4,5 AYLIK KİRAMI ÖDEYEBİLECEĞİM"

İşyerine yılda 6 bin lira kira ödediğini ifade eden berber Erol İlkbal, "Cumhurbaşkanımız devletimizin üç ay kira vereceğini söyleyince sevincimi tarif edemem. 4,5 aylık kira gelirim karşılanmış olacak. Allah razı olsun" derken, kebapçı Hakan Bozkurt ise, "Üç ay bize can suyu olacak. Devletimiz yine büyüklüğünü gösterdi ve esnafını unutmadı. Çok teşekkür ediyorum ve desteklerin bundan sonra devam edeceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

"TEKRAR TEKRAR DİNLEDİM"

Taksici Cem Aslankeser ise; "40 yıldır taksicilik yapıyorum. Bu pandemi sürecinde zor günler geçiyoruz. Ama devletimiz bizi unutmadı ve gereğini yaparak bize üç ay boyunca 750 lira destek verecek. İlk duyduğum an inanmadım, tekrar tekrar dinledim. Bize destek veren herkese gönül dolusu teşekkür ediyorum." dedi.