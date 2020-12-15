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Kısıtlamada alkole yasak

İl Hıfzıssıhha Kurulu sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde market, bakkal gibi açık olan işyerlerinden kısıtlama süresi içinde alkollü içecek satışına yasak getirdi.

MEHMET BONCUK
Giriş Tarihi: 15.12.2020 16:03 ABONE OL
Kısıtlamada alkole yasak

Gaziantep İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün ve saatlerde açık olan market ve bakkal gibi işyerlerinden alkollü içecek satışını yasakladı.

Gaziantep Valisi Davut Gül başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında yeni yararlar aldı. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 09.12.2020 tarihli ve 20582 sayılı genelgesinin görüşülüp il özeline yönelik kararlar alındığı toplantıdan amatör ve sportif amaçlı olta balıkçılığı yapan kişilerin birbirleri arasında mesafe sınırı belirlenmesi ile kısıtlama saatlerinde bakkal ve marketlerden alkollü içecek satışının yasaklanması kararı çıktı.

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kararla ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde, açık kalmasına izin verilen market, bakkal vb. işyerlerinde; sokağa çıkma kısıtlaması süresince alkollü içecek satışı yapılmaması ve belirtilen işyeri sahiplerine kısıtlama süresince alkollü içecek satamayacaklarına dair bilgilendirmenin ilgili yerel yönetimlerce sağlanmasına, katılanların oy çokluğuyla karar verilmiştir."

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Kısıtlamada alkole yasak
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