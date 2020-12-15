‘Kısıtlamaların etkisini daha belirgin göreceğiz’

Türkiye'de dün 204 bin 289 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 617 kişinin testi pozitif çıktı, 229 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 16 bin 646, hasta sayısı 5 bin 64, ağır hasta sayısı 5 bin 980 oldu. 28 bin 164 kişinin tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 1 milyon 631 bin 944'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı yüzde 2.9'a geriledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ağır hasta sayısı 6.000'e yaklaştı. Hastane yükümüz halen çok yüksek. Kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durarak sevdiklerimizi koruyalım. Kısıtlamaların etkisini yakında daha belirgin göreceğiz" dedi.