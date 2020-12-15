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Kız arkadaşını darp eden şüpheli ikinci defa serbest

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Giriş Tarihi: 15.12.2020 ABONE OL
Kız arkadaşını darp eden şüpheli ikinci defa serbest
Şişli'de kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Tuğba Erçakar'ı feci şekilde darp eden Mehmet Hanifi B. ikinci kez serbest bırakıldı. Hanifi B., kız arkadaşı Erçakar'ı feci şekilde darp etmiş, şikâyet üzerine gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Serbest kalan zanlı, olayın yaşandığı evin sahibi Ceylan A.'yı da tehdit etmişti. Ceylan A.'nın şikâyeti üzerine hakkında tehdit suçundan da soruşturma başlatılan zanlı yeniden gözaltına alındı. Dün adliyeye getirilen Hanifi B., çıkarıldığı hâkimlikçe adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.
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Kız arkadaşını darp eden şüpheli ikinci defa serbest
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