Kocaeli’nin 1 haftalık koronavirüs karnesi

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında, Kocaeli Valiliği ve Kaymakamlıklarca oluşturulan ekipler ve güvenlik kuvvetleri ile 07 Aralık ile 14 Aralık 2020 tarihleri arasında Kocaeli genelinde gerçekleştirilen faaliyet ve denetimlere ait rakamlar Kocaeli Valiliği tarafından yazılı bir açıklama ile kamuoyuna duyuruldu. Yapılan açıklamada son bir haftada Vefa Sosyal Destek Guruplarınca toplam 10 bin 50 kişinin talebi karşılandığı, zorunlu karantina yasağı ile ilgili yapılan denetimlerde, yasağı ihlal eden 49 kişiye idari, 11 kişiye ise adli işlem yapıldığı ifade edildi.

282 İŞ YERİNE İŞLEM YAPILDI

Yine oluşturulan ekipler tarafından 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan toplam 8 bin 725 kişiye evde bakım ve sağlık hizmeti verildiği öğrenildi. Açıklamada, COVİD-19 salgını ile mücadele kapsamında oluşturulan ekiplerce, toplam 16 bin 218 iş yerinin, 13 bin 951 kez denetlendiği, bu iş yerlerinden kurallara uymayan 280 tanesine idari işlem yapıldığı belirtildi.

165 KİŞİ YURTLARDA KALIYOR

Öte yandan güvenlik birimleri tarafından yapılan denetimlerde 146 bin 717 kişiye kimlik kontrolü yapıldığı ve bu kontrollerde aranan 381 kişinin yakalandığı öğrenildi. Denetlenen 13 bin 951 iş yerinden, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 52 kişiye ve maske takma kuralını ihlal eden 780 kişiye idari işlem yapıldığı ifade edildi. Öte yandan İzolasyon kurallarını ihlal ettiği gerekçesi ile 15 kişinin zorunlu olarak, 150 kişinin de diğer (geçici ikamet vb.) nedenlerden dolayı olmak üzere 165 kişinin yurtlarda izolasyona tabi tutulduğu öğrenildi.