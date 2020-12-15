Kocasinan'dan yerli ve milli üretime tam destek

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, hizmete sunulan projelerle yerli ve milli üretime destek vererek, ülke ekonomisine büyük katkı sağladıklarını vurguladı.

Kocasinan Belediyesi olarak milli üretime destek verdiklerini belirten Başkan Ahmet Çolakbayrakdar; "Kocasinan Belediyesi olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve kıymetli eşleri Sayın Emine Erdoğan'ın öncülük ettiği yerli ve milli üretim seferberliğine tam destek oluyoruz. Bu doğrultuda yaptığımız hizmetlerde yerli malı kullanımına büyük özen gösteriyoruz. Bunlardan biri olan Çözüm Merkezimizin yazılımının tamamen belediye personeli tarafından yerli ve milli imkanlarla yapılması ve yüzde yüz yerli üretim olan 'Asfalt Plenti' hizmetimiz gibi birbirinden önemli yatırımlarımızı hayata geçirdik. Özellikle tesislerimizde gençlerimizin yazılımını kendilerinin yaptığı ve model olarak ürettiği İHA'lar ile robotlar, yarın ülkemizin ekonomisine katkı sağlayacak. Kocasinan Akademi çatısı altında birçok branşta eğitim veriyoruz. Kursiyerlerin almış oldukları eğitim sonunda ortaya çıkardıkları eserler, yerli üretim olan ürünleri kullanmaya da teşvik ediyor. Ayrıca bu eğitimler sayesinde hanım kardeşlerimizin meslek edinmeleri ve sosyalleşmeleri noktasında katkı sağlamış oluyoruz. Böylece öğrendikleriyle aile bütçesine, ülkemize ve Kayseri ekonomisine katkı sağlamaktadırlar" diye konuştu.