Körfez belediyesi 480 esnafa 1.000’er liralık ödeme yaptı

Körfez Belediyesi tarafından ilçede bulunan 480 esnafa yönelik 1.000'er liralık ayni destek yardımları, teslim edilmeye başlandı. Aralık ayı meclis toplantısında meclisteki tüm siyasi partilerin ortak kararı ile esnafa ayni yardımda bulunulması kararlaştırıldı. Akabinde ise Körfez Esnaf ve Ticaret Odaları ile görüşmeler yapıldı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından, bugünde esnaflara 1.000'er liralık yardım çekleri teslim edilmeye başlandı.

BİRAZ OLSUN CAN SUYU OLACAK

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'de yardım kartlarını teslim almaya gelen esnaflarla sohbet etti. "Zor bir süreçten geçiyoruz" diyen Başkan Şener Söğüt, "Tabi bizimkisi biraz olsun bu zor süreçte sizlere can suyu olması temennisi. Büyükşehir Belediyemiz ve hükümetimiz de destek paketlerini açıkladı. Süreci birlikte atlatacağız. Bizler Körfez Belediyesi olarak bu zor günlerde sizlerin yanınızdayız. Hep beraber aşacağız. Bu kötü günleri geride bırakıp güzel günlerde tekrar hep beraber çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Esnafa teslim edilen 1.000'er liralık yardım kartları, yine ilçede bulunan esnaflarda geçerli olacak. Başkan Söğüt, "Körfezli esnafımız kazanacak" dedi.

ELDEN TESLİM EDİLİYOR

480 esnafa yapılacak olan 1.000'er liralık ayni yardım kartlarının teslimi Körfez Belediyesi hizmet binası içerisindeki Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nde elden teslim edilecek. Kartlarını alan esnaflarımız, ilçe sınırları içerisinde bulunan market gibi alışveriş alanlarında yardım kartlarını kullanabilecek.