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'de bir aileyi yok etti

'de Doğala Köyü Muhtarı Azmi Öztürk, eşi Belgiya Öztürk ve babası Gazi Öztürk 4 gün içinde koronavirüsten vefat etti.

ALP KÖRÜKCÜ
Giriş Tarihi: 15.12.2020 22:14 ABONE OL
Koronavirüs Nevşehir'de bir aileyi yok etti

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Doğala Köyü Muhtarı Azmi Öztürk, eşi Belgiya Öztürk ve babası Gazi Öztürk farklı zamanlarda koronavirüse yakalandı. Aile, Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Gazi Öztürk geçtiğimiz cumartesi günü, gelini Belgiya Öztürk pazar günü ve muhtar Azmi Öztürk bugün koronavirüsten hayatını kaybetti.
4 günde aynı aileden 3 kişinin ölmesi yakınlarını yasa boğdu.
Muhtar Azmi Öztürk'ün kızı ve annesinin de koronavirüs nedeniyle tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

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Koronavirüs Nevşehir'de bir aileyi yok etti
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