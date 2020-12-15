Koronavirüsle mücadelede sokağa çıkmaları kısıtlanan gençlere jest

Koronavirüsle mücadele tüm hızıyla devam ederken, Van polisi örnek bir çalışmaya imza attı. Van İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri özellikle 20 yaş altı gençlerin sokağa çıktıkları saatte 51 gence dünya klasiklerinden kitaplar ve çeşitli hediyeler dağıttı. Jest karşısında sevinen gençler ise polis ekiplerine teşekkür etti.

65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı gençler kendilerine tanınan sürede sokağa çıkmaya devam ediyor. Yaşlılar yürüyüş yaparak vakit geçirirken, gençler ve çocuklar da parklarda eğlendi. Yoğunluğun oluştuğu bazı noktalarda ise polis ekipleri salgın tedbirlerini hatırlattı.

VAN POLİSİ ÇOCUKLARA KİTAP DAĞITTI

Saatler 13:00'ü gösterdiğinde ise 65 yaş ve üzeri vatandaşlar evlerine girdi, 20 yaş ve altı gençler ve çocuklar sokağa çıktı. Saat 16:00'ya kadar dışarıda vakit geçiren gençler, park ve meydanlara akın etti. Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 20 yaş altı gençlerin kendilerine ayrılan sürede zamanlarını iyi bir şekilde geçirmeleri için Van polisi örnek bir çalışmaya imza attı. Van İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri özellikle 20 yaş altı gençlerin sokağa çıktıkları saatte gençlere kitap dağıttı.

GENÇLERDEN POLİSLERE TEŞEKKÜR

Güvenlik Şube Müdürü Güney Yağcı, öncülüğünde başlatılan çalışmada Van merkez ilçelerinde 20 yaş altı gençlerin sokağa çıktığı saatlerde özellikle park ve sokaklarda zaman geçiren gençlere kaliteli zaman geçirmeleri için kitap dağıtıldı. Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri gençlere kitap dağıtmanın yanı sıra koronavirüsle mücadele de tedbirli davranmaları konusunda da uyarıda bulundu.

Yapılan çalışmada memnun kalan gençler, polis ekiplerine teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.