KYK borç yapılandırma nereden ve nasıl yapılır? E Devlet ile KYK borç sorgulama ekranı

Yüz binlerce vatandaşı ilgilendiren KYK borcu ve vergi borcu yapılandırma ile ilgili araştırmalar gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz ay meclisten geçen vergi borcu yapılandırma bir süredir başvuru alıyor. Tarihin en kapsamlı af yasası olarak gösterilen bu yasa birçok borcu kapsarken kişilerin KYK öğrenim kredisi, Trafik cezaları, MTV, SGK primleri ve vergi borçları için ödeme kolaylığı sağlıyor. Bu noktada en çok merak edilenler arasında KYK borcu yer alıyor. Peki, KYK borç yapılandırması nereden ve nasıl yapılır?

Gelir İdaresi Başkanlığı vergi borçlarında yapılandırma başvurularının başladığını belirterek, fırsattan yararlanmak isteyenler için son tarih olarak 31 Aralık 2020'yi gösterdi. Yurtiçi ve yurtdışı bazı varlıkların 30 Haziran 2021 tarihine kadar milli ekonomiye kazandırılması durumunda vergi alınmayacağı ve inceleme yapılmayacağı da hatırlatıldı. İşte sokakta 'AF' olarak anılan vergi barışı düzenlemesinin son dakika detayları;

Öğrenim kredisi, prim, emlak, taşıtlar vergisi, trafik cezası gibi birçok kalemde bulunan 4 milyon vatandaşın beklediği yapılandırma fırsatı başladı.

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Milyarlarca borcun faizsiz ödenmesini getiren son dakika düzenlemesine son başvuru 31 Aralık'ta.

Tarihi barıştan yararlanmak için 31 Aralık tarihine kadar başvuruda bulunulması gerekiyor. Borcunu peşin ödeyenlerin gecikme faizi ile enflasyon farkının yüzde 90'ı silinecek.