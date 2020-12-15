Lazer teknolojiyle çözülen 'yorgun mermi' cinayeti sanığına 18 yıl hapis

ÖMÜR BOYU HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Polis, mahallede de lazer teknolojisi kullanarak, atış yapılan evin, Ozan Keskin'e ait olduğunu belirledi. Bu bölgede boş kovanlar bulan polis, parmak izi karşılaştırması ile tabancayı ateşleyenin Ozan Keskin olduğunu saptadı. Gözaltına alınan Keskin, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Hakkında 'kasten öldürme', 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' ve 'yaralama' suçlarından ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan sanık Ozan Keskin'in yargılanması sonuçlandı.