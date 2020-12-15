Malatya’da sağlık yatırımlarına 285 milyon lira harcandı

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, Malatya'da halen devam eden sağlık hizmetleri yatırımlarının toplam tutarının yaklaşık 285 milyon Türk lirası olduğunu açıkladı.



Milletvekili Çakır, Malatya'da yapımı devam eden sağlık yatırımlarını değerlendirdi. Çakır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 18 yılda vatandaşlara nitelikli sağlık hizmeti sunmak için 3 bin 605 sağlık tesisinin hizmete sunulduğunu belirterek, Kovid-19'a rağmen sağlık yatırımlarının devam ettiğini kaydetti. Çakır, testi pozitif çıkan hastalar ve temaslılarla ilgili sağlık çalışanların büyük özveriyle mücadele verdiğini ve 83 milyon vatandaşla bir ve beraber olarak bu sürecin de atlatılacağını ifade etti.



Malatya'da maliyeti 285 milyon Türk lirası olan 12 sağlık yatırımının yapım işinin devam ettiğini belirtti.

"MALATYA SAĞLIK BAŞKENTİ OLACAK"



Milletvekili Ahmet Çakır konuşmasının devamında ise şunları söyledi;

"Sağlık yatırımlarımız arasında yer alıp kaba inşaatı tamamlanma aşamasına gelen, mimari ve mekanik elektrik işleri ise devam etmekte olan 162 milyon lira maliyetli 300 yataklı Battalgazi Devlet Hastanemiz, yakında hizmete girecek olan 73 milyon lira maliyetli 100 yataklı Doğanşehir Devlet Hastanemiz, önümüzdeki yıl bitirilmesi planlanan 15 milyon lira maliyetli 10 yataklı Doğanyol Devlet Hastanemiz, ihalesi ve yer teslimi yapılan Darende Irmaklı ve Yenice, Doğanşehir Hudutköy ile Çığlık Sağlık Evlerimiz, inşaat çalışmaları devam eden Bentbaşı ve Battalgazi Aile Sağlık Merkezimiz, Pütürge ve Akçadağ Toplum Sağlığı Merkezimiz ile Arapgir İlçemizdeki Devlet Hastanesi Teknik ve Diyaliz Merkezlerimizle Malatya'mızı bölgede sağlık başkentinin merkezi haline getirmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz."