Mardin’de iki yenidoğan ambulansı hizmete girdi

Sağlık Bakanlığı tarafından Mardin ilinde kullanılmak üzere iki adet Yenidoğan ambulansı tahsis edildi. Tahsis edilen 2 adet yenidoğan ambulans ile birlikte Mardin ilinde 1 Obez ambulansı, 1 çoklu ambulans,1 kar paletli ambulans ile birlikte ambulans sayısının 42'ye çıktığı açıklandı.

Mardin İl sağlık Müdürlüğü bünyesinde il ve ilçelerde çalıştırılmak üzere teslim alınan ambulansların hizmete alınması ile ilgili yapılan törene İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz ile il müdürlüğü Başkan ve Başkan Yardımcıları ve sağlık çalışanları katıldı.

Konu ile ilgili açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ile Avrupa Birliği Komisyonu Türkiye Delegasyonu arasında imzalanan ve doğrudan hibe sözleşmesi çerçevesinde uygulanmakta olan 'Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Sağlık Statüsünün ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından sunulan ilgili hizmetlerin geliştirilmesi projesi' (SIHHAT) kapsamında alınan, 50 adet Yeni Doğan Acil Yardım Ambulansından; Mardin iline 2 Adet Yeni Doğan Acil Yardım Ambulansı tahsis edildiğini belirterek, ambulansların Mardin İl Sağlık Müdürlüğünce Ankara ilinden telsim alındığı söyledi.

"SAHADA OLAN ARAÇLARIMIZI SÜREKLİ OLARAK YENİLERİ İLE DEĞİŞTİRİYORUZ."

Pandemi süresince sağlık çalışanlarının gece gündüz demeden vakadan vakaya koştuklarını da belirten Yavuz Mardin'de İl Göç İdaresinden alınan resmi kayıtlara göre 88897 Suriyeli vatandaşın olduğunu da aktaran İl Sağlık Müdürü Yavuz açıklamasında: "Hizmete sokulan tam donanımlı Yeni Doğan Acil Yardım Ambulanslarımızı hastalarımızın il içi ve il dışı sevklerinde NRP eğitimi almış sağlık çalışanlarımızla daha kaliteli bir hizmet sunma anlayışı içinde hareket etmekteyiz. Sağlık Bakanlığı tarafından Mardin İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilen 2 adet yeni doğan ambulansı hizmete girdi. Yeni araçlarla birlikte Mardin'in ambulans sayısı 42'e yükselmiştir. Şu anda ilimizde hizmet veren ambulansların yaş ortalaması ise 4'tür. Yani sahada olan araçlarımızı sürekli olarak yenileri ile değiştiriyoruz. Müdürlüğümüz İl Ambulans Servisi Başhekimliği bünyesinde 1 Obez, 1 çoklu,1 kar paletli ve son olarak bu gün hizmete aldığımız 2 yeni doğan ambulansımız ile birlikte ambulans sayımızı 42'e çıkardık. Hizmete aldığımız bu ambulanslarımızla birlikte yeni doğanların yoğun bakım ortamında evden hastaneye ve hastaneden hastaneye naklini sağlama olanağına kavuşmuş olduk. İlimizde İl Göç İdaresinden alınan resmi kayıtlara göre 88897 Suriyeli vatandaşımız vardır. Gerek birinci basamak gerek ikinci basamak gerekse acil sağlık hizmetlerimiz ile tüm vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetleri göçmen vatandaşlarımıza da sunmaktayız. Pandemi sürecinde acil sağlık hizmetleri çalışanlarımız büyük özveri, fedakarlık ve üstün gayret ile çalışmışlardır. Yaklaşık 9 aydır devam eden pandemi sürecinde acil sağlık hizmetleri çok önemli görevler üstlendi. Gece gündüz demeden vakadan vakaya koştular. Vatandaşlarımızın sağlık tesislerine nakillerinde en sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesini sağlayarak sağlık ordumuzun öncü birlikleri gibi çalıştılar. Sahada görev yapan arkadaşlarımın tamamına şahsım ve sağlık camiamız adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.