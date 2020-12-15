Mezranın 40 yıllık su taşkınları sorununa çözüm

Bağlar Belediyesi, kış mevsiminde sel baskınları, su taşkınları ve çeşitli doğa olaylarında mağduriyet yaşayan kırsal yerleşim yerlerinde bu sorunu çözmeye yönelik adımlar atmaya devam ediyor.

Alatosun yeni adıyla Karacadağ Mahallesi'ne bağlı Tezharap ve Keloş Mezraları ile Gömmetaş ve Kırkkoyu Mahalleleri'nde gerçekleştirilen beton boru çalışmalarıyla kış mevsimine girilirken vatandaşların rahat nefes almaları sağlandı.

Kurulduğu tarihten beri beton boru çalışması yapılmayan Tezharap Mezrası'nda 250 beton boru çalışması gerçekleştirilerek geçmiş yıllarda meydana gelen olumsuzluklara karşı tedbir alındı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla Keloş Mezrası'na 45,Kırkkoyun Mahallesi mezralarına 50 ve Gömmetaş Mahallesi'ne de 80 olmak üzere bir hafta içerisinde kırsal yerleşim yerlerine toplam 400'den fazla beton boru hizmeti kazandırıldı.

MUHTAR KARACADAĞ :"İLK KEZ BU HİZMETE ŞAHİT OLDUK"

Yıllardır doğa olayları nedeniyle hayvanları telef olan ve tarım arazileri zarar gören Tezharap Mezrası sakinleri yapılan hizmetten bir hayli memnun. Karacadağ Mahalle Muhtarı Âdem Karacadağ, yaz döneminde yol sorunu çözülen mezraya şimdi de bu güzel hizmetin kazandırıldığını ifade ederek, bundan çok memnun olduklarını söyledi. Karacadağ,"Göreve geldikten sonra defalarca mahallemizi ve mezralarımızı ziyaret ederek sorunları bizzat tespit ederek kısa sürede çözülmesini sağlayan Bağlar Belediye Başkanımız Hüseyin Beyoğlu'nun yaklaşımlarından çok memnunuz. Vatandaşlarımız da uzun yıllardır yaşadıkları çilenin sona ermesinden dolayı şimdi daha huzurlu." dedi.

"HİZMET YAPMAKTAN BÜYÜK BİR HAZ DUYUYORUZ"

Önümüzdeki günlerde mahalle ve mezralara başka hizmetler kazandıracaklarını belirten Başkan Beyoğlu ise belediye ekiplerinin pandemi ve olumsuz hava koşullarına rağmen özveriyle çalışarak her yere hizmet götürmeye gayret ettiğinin altını çizdi. Beyoğlu,"Yılın tamamında yoğun gayretle çalışarak nerede ihtiyaç varsa oraya hizmet götürmek isteyen çözüme dayalı bir belediyecilik yapıyoruz. Milletimizin sıkıntısı var iken biz yerimizde oturarak bunlara seyirci kalmayı vicdanen kabul edemeyiz. Tam tersine her bir sorunu çözdüğümüzde daha çok mutlu oluyoruz, dualar kazanarak yolumuza devam ediyoruz. 21 ayda yerleşim yerlerimizin hemen hepsine ilk kez menfez köprü,beton boru ve alt yapı hizmetleri kazandırdık. Durmak yok, yola devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.