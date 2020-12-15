Millet Konağı’nda sona gelindi

Kahrammaraş I. Andırın ilçesinde Büyükşehir belediyesi tarafından başlatılan Millet Konağı projesinde sona gelindi. Kadınlar, çocuklar ve gençlere yönelik sosyal ve kültürel etkinlikleri de barındıracak tesisin kısa süre içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir İlçenin Tufan Paşa Mahallesi Alınoluk Caddesi üzerinde sürdürülen ve yaklaşık 2 bin metrekare kapalı alana sahip olacak tesisin kat ve çatı imalatları tamamlandı.

İLÇEYE RENK KATACAK

Mimarisiyle beğeni toplayacak tesis içerisinde çok amaçlı salonlar, kütüphane, yemekhane, konferans ve etüt salonları yer alacak. İlçe genelindeki çocuklar, gençler ve kadınlara yönelik kurslar ve eğitimlerin gerçekleştirilmesinin hedeflendiği Millet Konağı içerisinde taziye salonu da bulunacak.