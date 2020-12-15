Nostaljik minibüsler ekmek kapısı oldu

Gençler tarafından cüzi bir fiyatla alınarak ilçe merkezine getirilen nostaljik araçlar köfteci, kumru gibi, çeşitli ızgara türü yiyecek üretimi yapılarak gece geç saatlere kadar vatandaşlara paket servisle hizmet vermeye devam ediyor.

Daha önce işsiz olduğu için dışarıda çalışmak zorunda kaldığını belirten 23 yaşındaki Yusuf Gez şunları kaydetti: "Yıllardır gurbete çalışmaya gitmek zorunda kalıyordum, en son Antalya'ya çalışmaya gittiğimde böyle bir işin yapıldığını gördüm neden bizim memlekette de yapılmasın diye düşündüm ve 20 bin TL'ye İstanbul'dan bulduğum nostaljik aracı Siverek'e getirip uygulamaya başladım. Borçla başladığım işimi kurarak insanlarımızın rahat, güvenli ve sağlıklı bir şekilde zamanlarını geçirebileceği bir ortama kavuşturdum, covid-19 salgınından dolayı paket servislerimizle vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz" dedi.

YAPTIĞIM İŞLE GEÇİMİMİ SAĞLIYORUM

Kumru ve köftecilik işyerini işleten 1 çocuk babası 23 yaşındaki Yusuf Gez şunları kaydetti: "Çalışmanın ne ayıbı var nede yaşı, ben genç olabilirim bazı arkadaşlarım bu işi yapmaktan çekiniyorlar çalışmak kadar güzel bir şey yoktur, çok şükür bu işle ailemi geçindiriyorum bu işi yapmaktan ve mesleğimi yürütmekten gurur duyuyorum''

VATANDAŞLARIN UĞRAK YERİ HALİNE GELDİ

Daha önce İlçede böyle yerlerin olmadığı belirten Mehmet Akdeniz şunları kaydetti: "Köfte ve kumru yiyecekleri gençler için maddi olarak uygun bir fiyat genellikle gece geç saatlere kadar açık olduğu için uğrak bir yer nostaljik olarak ta güzel bir ortam hem dinleniyoruz. Salgın hastalıktan dolayı şuan sadece paket servisi var kısıtlamanın başladığı saatlerde sipariş verebiliyoruz'' dedi.