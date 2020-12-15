O kahraman şehidin fidanı büyüdü, yaşam oldu

Türk ordusu, 20 Ocak 2018'de Suriye'de terörist PKK/YPG'yi temizlemek için 'Zeytindalı Operasyonu' başlatmıştı. Bölgedeki terörist unsurları temizlemek ve bölge halkını huzura kavuşturmak için operasyona katılan askeri birliklerde görev yapan binlerce kahraman Türk subayından biriydi,

Topçu Üsteğmen Muhammed Ali Kalo (24). Birliği ile Afrin'e ilk giden ekipteydi. Zeytin Dalı Harekâtı'nda terörden temizlenen bölgelerde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kahraman Mehmetçikleri 4 bin 519 PKK/YPG li teröristi etkisiz hale getirdi.

14 Aralık 2018'de PKK/YPG'li teröristler tarafından Tel Rıfat bölgesinden açılan ateş sonucu şehit olan İstanbullu 24 yaşındaki Topçu Üsteğmen Muhammed Ali Kalo Zeytin Dalı Harekatında şehit olan 52 Kahraman Mehmetçik'ten biriydi. Acı haberle yıkılan babası Ebubekir ve annesi Nuray Kalo'nun yanında eşi Yasemin acı haberi aldığında 7 aylık hamileydi.

FİDANI YEŞERDİ YAŞAM OLDU

Şehit Topçu Üsteğmen Muhammed Ali Kalo ile ilğili sosyal medya platformu olan Twitter'da paylaşılan bir anısı görenleri duygulandırdı. Terör Gerçekleri adlı platformda paylaşılan Üsteğmen Muhammed Ali Kalo'nun Suriye'de şehit olmadan kısa süre önce görev yaptığı geçici üssün önüne diktiği çınar fidanı, yapraklarını açıp büyüdüğü ortaya çıktı.