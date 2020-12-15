Önce babası sonra kendisi koronaya yenildi

Alınan tüm tedbirlere rağmen Koronavirüs can almaya devam ediyor. Kocaeli Kartepe İlçesi Balaban Mahallesinde oturan Cavit Dizdaroğlu yaklaşık 1 ay önce rahatsızlandı.

Yapılan testlerinde koronavirüs'e yakalandığı tespit edilen ve karantinaya alınan Dizdaroğlu (86) 20 gün önce hayatını kaybetti. Dizdar ailesinin karantinası devam ederken Cavit Dizdaroğlu'nun oğlu Rıdvan Dizdaroğlu(62)'da koronavirüse yakalandı. Tedavisi süren İzmit Belediyesinden emekli, 4 çocuk babası Rıdvan Dizdaroğlu(62)'da önceki gün hayatını kaybetti. Rıdvan Dizdaroğlu'nun cenazesi Balaban Aile mezarlığında toprağa verildi.