Paha biçilemeyen kılıç

Tam tarihi belli olmamakla birlikte 1800'lü yıllardan kalma olduğu tahmin edilen bu kılıcı bir koleksiyoncudan aldığını belirten antikacı Ercan Eroğlu kılıç için "Bolu'da birçok gizli koleksiyoner var. Çok nadir bulunan değerli bir parça. Bolu dışından bir koleksiyonerden aldım. Koleksiyon yapılabilecek bir parça antikaya özellikle de Osmanlı dönemi eserlerine ilgisi olan koleksiyonerlerin dikkatini çekeceğini düşünüyorum" ifadelerinde bulundu.

"EN DEĞERLİ ÜRÜN BU KILIÇ"

Eşi Sibel Eroğlu ile birlikte işlettikleri Bolu Antik'te sergilenen kılıcın bu kadar değerli olmasının sebebinin üzerindeki işlemeler olduğunu söyleyen Eroğlu " En çok ilgi gören ürünlerimiz Osmanlı zamanından kalma ürünlerdir. Şu an mağazamızdaki en değerli ürün yine Osmanlı zamanında kalma yeniçerilerin kullandığı Yeniçeri Yatağan Kılıcı'dır. Kılıcı bu kadar değerli kılan ise üzerinde ki altın kakma Osmanlıca yazılar ve gümüş kakma işlemeler" diye konuştu.

"DEĞERİ 20 BİN LİRA"

Fiyat olarak yine Osmanlı'dan kalma eşyaların daha pahalı olduğunu söyleyen Antikacı " en çok ilgi gören ürünlerin Osmanlı ürünleri olduğunu söylemiştik fiyat olarak da en yüksek olanlar onlar tabi. Yüksek fiyatlı Osmanlı ürünleri olduğu gibi bunların daha uygun olanları da var. Kılıçlar en pahalı ürünken çanak çömlek tarzındaki ürünler daha uygun fiyatlıdır. Çok nadir bulunan bu kılıcın fiyatı ise 20 bin Türk Lirasıdır. Diğer kılıçlar ise 2 bin ile 4 bin Türk Lirası arasında değişmektedir" şeklinde konuştu.

"ANTİKACILIK RUHUNU BOLU'YA AŞILAMAK İSTİYORUM"

Geniş bir ürün yelpazesine sahip olan Bolu Antik Osmanlı ürünlerinin yanı sıra birçok değerli ürün bulunduruyor. Bu ürünler arasında fotoğraf makineleri, tüfekler, köstekli saatler, taş plaklar, vazolar, ve oyuncaklar var. İnternet üzerinden de satış yapan mağaza yurt dışı da dahil olmak üzere birçok yere ürün gönderiyor. Pandemi sürecinin ardından Bolu Belediyesi ile ortak bir çalışma yapmayı planlayan ve antikacılık ruhunu Bolu'ya aşılamak isteyen Ercan Eroğlu " Tanju başkanımızla görüştüm nasip olursa pandemi sürecinden sonra Bolumuz için antikacılık anlamında güzel şeyler yapacağız" dedi.

"DÜŞMANA YAŞAMA ŞANSI VERİYOR"

Osmanlı yatağan kılıçları tarihine baktığımızda, bu kılıçlar çoğunlukla Denizli'nin Yatağan köyünde yapıldığından ötürü, kılıcın da buranın ismiyle anıldığı şeklindedir. Ayrıca köye de ismini veren Bektaşi Yatağan Baba'nın etkisi de göz önünde bulunduruluyor. Bir rivayet ise, kuşağa sıkıştırılan yatağanın, yan durmasından ötürü bu ismi aldığıdır. Hacı Bektaş-ı Veli'nin tavsiyesi üzerine Türkmen ustalar tarafından yapılan kılıcın en önemli özelliği sadece tek tarafının keskin olması ve aman diyen, teslim olan düşmana yaşama şansı vermesidir.