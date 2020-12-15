Pandemi bir tek onlara yaradı

Her yıl yaklaşık 8 bin kilometre göç ederek Afrika'nın güneyinden Türkiye'ye gelen birçok kuş türünden biri de yeşil arıkuşu.

Nisan ayının sonunda gelen yeşil arıkuşları, ağustos ayında yavrularını uçurarak tekrar dönüş yapıyor.

Yeşil arıkuşlarının Türkiye'de nadir üreme alanları bulunuyor. Doğu Anadolu'da Iğdır ve çevresinde çok küçük bir grup ürerken, asıl koloni Şanlıurfa bozkırlarında üreyerek çoğalmakta.

Her yıl bu kuşları gözlemleyen Şanlıurfalı yaban hayatı fotoğrafçısı Yusuf Özbey, bu yıl kuşların pandemi nedeniyle doğada daha özgür olduğunu ve insan baskısının azaldığı pandemi döneminde kuşların daha rahat davrandığını gözlemlediğini kaydetti.

Her yıl gönüllü olarak takip ettiği Yeşil arıkuşları için en büyük hayalinin onlara uydu vericisi takarak gerçek göç yollarını öğrenmek olduğunu belirten Özbey, böylece kuşların nerelerden geçtiği hangi zorlu yolları aştığını Afrika'da kışı geçirdikleri alanları görüp inceleme şansını elde edebileceğini umut ediyor.