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Prof. Acemioğlu Kovid-19’a yenik düştü

7 Aralık Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Bilal Acemioğlu, Kovid-19 enfeksiyonu nedeniyle yaşamını yitirdi.

MEHMET BONCUK
Giriş Tarihi: 15.12.2020 16:55 ABONE OL
Prof. Acemioğlu Kovid-19’a yenik düştü

Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Bilal Acemioğlu (51), Covid-19 teşhisiyle tedavi gördüğü Hastanede hayatını kaybetti.

Bir süre önce rahatsızlanın Kilis Devlet Hastanesi'ne başvuran Prof. Dr. Bilal Acemioğlu'na şikâyetleri nedeniyle yapılan korona virüs testi pozitif çıkınca hastanede tedavi altına alındı. Prof. Dr. Acemioğlu, durumunun ağırlaşması üzerine Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma Hastanesine sevk edilmişti. Bir süre üniversitenin rektör yardımcılığı görevini de üstelenen kimya bölümü öğretim üyesi olan genç profesör burada yapılan tedaviye yanıt vermeyerek yaşamını yitirdi.

Prof. Dr. Bilal Acemioğlu'nun Kilis'te toprağa verileceği öğrenildi.

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Prof. Acemioğlu Kovid-19’a yenik düştü
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