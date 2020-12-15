Reyhanlı’nın sembolü sinema yandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaklaşık 50 yıllık bir geçmişi olan sinemanın çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Reyhanlı'da uzun zamandır kullanılmayan Süs sineması olarak bilinen kapalı sinema salonun çatısında sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangınla ilgili çevredeki vatandaşlar polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Polisin olay yerinde aldığı önlemlerden sonra itfaiye ekipleri çatıda çıkan yangına müdahale etti yangının söndürüldüğü soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Yıllardır kullanılmayan ve içerisinde sadece koltuklar ve iç teçhizat malzemeleri bulunan sinema salonundaki yangında ölen yada yaralanan olmadı.

Çevrede bulunan evlerdeki vatandaşlar kısa süreli de olsa panik yaşadı. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.