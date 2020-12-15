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Rus kadını görenler gözlerine inanamadı! Dev dalgalara aldırış etmeden denize girdi...

'da son günlerde etkili olan yağışlı havayla birlikte sel baskınları yaşanmıştı. Sıcaklıkların da düştüğü kentte birçok vatandaş evine kapanırken yağmurun yağmamasını fırsat bilen Rus uyruklu bir kadın dev dalgalara aldırış etmeden denize girdi. Gazetecilere konuşan kadın, "Her gün denize giriyorum ama dün çok büyük dalgalar vardı giremedim. Burada yaşamayı çok seviyorum” dedi.

İHA
Giriş Tarihi: 15.12.2020 12:47 Son Güncelleme: 15.12.2020 13:11 ABONE OL
Rus kadını görenler gözlerine inanamadı! Dev dalgalara aldırış etmeden denize girdi...

Antalya ve ilçelerinde 3 gün süren sağanağın ardından hayat normale dönmeye başladı. Dün gece saatlerine kadar süren yağış, bugün sabah saatlerinden itibaren dururken, kentte kapalı bir hava hakim oldu. 2 gündür evlerine kapanan Antalyalılar ise yağışın olmadığını görünce dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gelip spor ve yürüyüş yaptı, bazıları da balık tutmayı tercih etti.

Sahile çocuklarıyla birlikte gelen Rus bir kadının ise deniz keyfi görenleri şaşırttı. Dalgaların dövdüğü sahilde köpüklerin arasına giren genç kadın, uzun süre suyun tadını çıkardı.

Çocuğuna cep telefonunu vererek keyifli anlarını ölümsüzleştiren Rus kadın, kendisini çeken gazetecilere de poz vermeyi ihmal etmedi.

"BURADA YAŞAMAYI ÇOK SEVİYORUM"

Antalya'nın çok güzel bir kent olduğunu belirten Rus Urapina Rita, "Burada yaşamayı çok seviyorum. Özellikle Konyaaltı bölgesi muhteşem. Her gün denize giriyorum. Dün giremedim çünkü büyük dalgalar vardı." dedi.

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Rus kadını görenler gözlerine inanamadı! Dev dalgalara aldırış etmeden denize girdi...
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