Rus kadını görenler gözlerine inanamadı! Dev dalgalara aldırış etmeden denize girdi...

Antalya ve ilçelerinde 3 gün süren sağanağın ardından hayat normale dönmeye başladı. Dün gece saatlerine kadar süren yağış, bugün sabah saatlerinden itibaren dururken, kentte kapalı bir hava hakim oldu. 2 gündür evlerine kapanan Antalyalılar ise yağışın olmadığını görünce dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gelip spor ve yürüyüş yaptı, bazıları da balık tutmayı tercih etti.
Sahile çocuklarıyla birlikte gelen Rus bir kadının ise deniz keyfi görenleri şaşırttı. Dalgaların dövdüğü sahilde köpüklerin arasına giren genç kadın, uzun süre suyun tadını çıkardı.
Çocuğuna cep telefonunu vererek keyifli anlarını ölümsüzleştiren Rus kadın, kendisini çeken gazetecilere de poz vermeyi ihmal etmedi.