Rus kadını görenler gözlerine inanamadı! Dev dalgalara aldırış etmeden denize girdi...

Antalya ve ilçelerinde 3 gün süren sağanağın ardından hayat normale dönmeye başladı. Dün gece saatlerine kadar süren yağış, bugün sabah saatlerinden itibaren dururken, kentte kapalı bir hava hakim oldu. 2 gündür evlerine kapanan Antalyalılar ise yağışın olmadığını görünce dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gelip spor ve yürüyüş yaptı, bazıları da balık tutmayı tercih etti.