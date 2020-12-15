Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa halk otobüsü yayaya çarptı

halk otobüsü yayaya çarptı

'da özel halk otobüs güzergahındaki yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir adama çarptı. Kazada yaya yaralandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 15.12.2020 17:19 ABONE OL
Şanlıurfa halk otobüsü yayaya çarptı

Şanlıurfa'da bir halk otobüsünün çarptığı yaya yaralandı.

Kaza Haliliye ilçesi Atatürk Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Otobüs güzergahında 63 H 0195 plakalı özel halk otobüs, caddede karşıdan karşıya geçmeye çalışan henüz ismi öğrenilemeyen adamı çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı yayaya ilk müdahale olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından yapılırken, yaralı kazazede daha sonra hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili polis soruşturma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa halk otobüsü yayaya çarptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA