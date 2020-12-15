Şanlıurfa halk otobüsü yayaya çarptı

Şanlıurfa'da bir halk otobüsünün çarptığı yaya yaralandı.

Kaza Haliliye ilçesi Atatürk Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Otobüs güzergahında 63 H 0195 plakalı özel halk otobüs, caddede karşıdan karşıya geçmeye çalışan henüz ismi öğrenilemeyen adamı çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı yayaya ilk müdahale olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından yapılırken, yaralı kazazede daha sonra hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili polis soruşturma başlattı.