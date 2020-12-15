Şanlıurfa Valisi Erin, Telabyad'da incelemelerde bulundu

Sabah saatlerinde Telabyad'a giden Vali Abdullah Erin, Telabyad Koordinatörü Oğuzhan Erdi Atak, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mahmut Sönmez ve Telabyad Mahalli Meclis Başkanı Vail Hamdo ile birlikte ilçede devam eden inşaat çalışmalarını denetledi.

Telabyad merkezdeki ekmek fırını, akaryakıt istasyonu, un fabrikası ve mucur sahası ile Süluk beldesinde makine kurulum çalışmaları devam eden ekmek fırınında incelemelerde bulunan Vali Erin, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Süluk'taki fırın çalışmalarını incelemesinin ardından beldede yaşayan vatandaşlarla sohbet ederek talep ve sorunlarını dinleyen Vali Erin, Telabyad'daki SUDKOM merkezini ziyaretinin ardından Şanlıurfa'ya döndü.