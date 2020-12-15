Şanlıurfa'da koronavirüs ile kuş meraklısı da arttı

Güvercin besleme alışkanlığı ve sevgisinin yaygın olduğu Şanlıurfa'da, kimi vatandaşlar, evlerinin damına yaptıkları kümeslerde 100-200 kuş besliyor. Şanlıurfa'da evde kalarak kendilerini izole eden vatandaşlar Şanlıurfa'da halk uğraşları arasında olan kuşçuluk pandemiyle artış gösterdi.

Anadolu'nun birçok yöresinde güvercin besleyip uçurulmasına rağmen Şanlıurfa, kuşçuluğun en yaygın olduğu iller arasında yer alıyor. Kuşçuluk genelde esnafın özel zevklerinden biri. Akşama doğru dükkanını kapatan kuş meraklısı ve yetiştiricisi, hemen kuşlarıyla beraber olur ve günün bütün yorgunluğunu, stresini unutur.

ŞANLIURFA'DA KUŞ SEVGİSİ

Halkın kuşa verdiği değerin mimariyede yansıdığı kentte, tarihi evlerin avluya bakan pencerelerinin üst kısmında, genellikle "taka" denilen kuşlar için yapılmış özel bölümler yer alıyor. Kimi vatandaşlar evlerinin damına yaptıkları kümeslerde 300-400 kuş besliyor. Kentte ayrıca cins kuşlar ihaleyle satılıyor. İhaleler, haftanın belirli günlerinde "kuşçu kahvehaneleri" veya "kuş evlerinde" gerçekleştiriliyor. Akşam saatlerinde toplanan güvercin sevdalıları, endamlı ve mağrur bir kuş türü olarak da bilinen süslü ve takılı evcil güvercinleri, açık artırmaya çıkarıyor.

Şanlıurfa'daki kuş türleri arasında; ev kuşları (angut), kafes kuşları, evlere alışmış yabani kuşlar (güvercin), Halis kuşlar (eğitilmiş ve eve alışmış) ve Yapışan (taklacı)kuşları gibi sıralanır.

ŞANLIURFA SEMALARINDA KUŞLAR

Şanlıurfa'da havaların güzel olduğu hemen her mevsimde güvercinler, günde iki kez köme halinde uçurulur. Bu saatlerde iki yüz, üç yüz evden birkaç bin güvercin gökyüzüne havalanır, rengârenk kuşlar bir anda Urfa semalarını kaplar. Eğer dikkatli bir gözlemciyseniz, gökyüzündeki bu kuşların kömeler halinde birbirlerinin içine girip karıştıklarını, sanki her kömenin kendi aralarında birlik sağlamak için anlaştıklarını, bu yüzden sarmaş dolaş olurken bile kümeden ayrılmayıp kaybolmadıklarını ve hiç zaiyat vermeden kendi mekânlarına doğru süzüldüklerini görürsünüz.