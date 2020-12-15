Sarar çiftini soyan Moldovalı hizmetçi ve sevgilisinin aldığı ceza belli oldu!

SANIKLARA CEZA YAĞDI

Mahkeme heyeti Sarar çiftini bağladıktan sonra dövüp, evdeki kasayı soyan Moldova uyruklu eski hizmetçi Lulia Dragusan ile sevgilisi Alexandr Aricov'a nitelikli yağma suçundan 14'er yıl, mala zarar verme suçundan 1'er yıl, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan ise 12'şer yıl olmak üzere toplamda 27'şer yıl hapse mahkum etti.