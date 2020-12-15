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Sarp Sınır Kapısında dişçilikte kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi

Sarp Sınır Kapısından, ’ye kaçak yollarla sokulmak istenen piyasa değeri 663 bin lira tutarında dişçilikte kullanılan gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 15.12.2020 12:58 ABONE OL
Sarp Sınır Kapısında dişçilikte kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi

Sarp Sınır Kapısından, Türkiye'ye kaçak yollarla sokulmak istenen piyasa değeri 663 bin lira tutarında dişçilikte kullanılan gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Sarp Sınır kapısında, Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere gümrük sahasına gelen A.Z.G isimli kişinin aracında arama yapıldı. Şüphe üzerine X-Ray cihazına yönlendirilen otomobilin bagaj kısmında bulunan valiz içerisinde toplam 1051 adet dişçilikte kullanılan ürün ele geçirildi.

Ele geçirilen gümrük kaçağı malzemelerine el konulurken, Şüpheli A.Z.G. hakkında ise Hopa Cumhuriyet Başsavcılığına Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten suç duyurusunda bulunuldu. A.Z.G isimli kişi emniyete götürüldü. Şüphelinin emniyetteki ifadesi sürüyor.

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Sarp Sınır Kapısında dişçilikte kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi
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