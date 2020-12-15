Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 14 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğiyle tamamen yenilenerek her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri Milli Piyango Online üzerinden MP TV canlı yayınında kazandıran numaraları belli olan MPİ Sayısal loto sonuçları 14 Aralık günü belli oldu. Şans oyunu sever vatandaşlarımız Milli Piyango Online üzerinden kupon doldurarak 88 Milyon Türk Lirası büyük ikramiye sahibi olmak isteyerek MP TV canlı çekilişinde belli olan kazandıran numaralarla ilgili 14 Aralık MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinde araştırma yapıyor. 14 Aralık MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları ile MPİ bilet sorgulama ekranı ile MPİ bilet sorgulama ekranını burada bularak biletinizle büyük ikramiye sorgusu yapabilirsiniz…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (14 ARALIK 2020 PAZARTESİ)

Milli Piyango Online ile 14 Aralık MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve MPİ bilet sorgulama motoru detayları şöyle;